Краевые власти передали пермским общественникам двухэтажное здание Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермским общественникам, специализирующимся на защите прав детей-инвалидов и их семей, из организации «Счастье жить» краевые власти передадут помещение в Индустриальном районе Перми. Об этом сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

Согласно принятому на заседании краевого правительства постановлению, «Счастье жить» сможет десять лет безвозмездно пользоваться двухэтажным зданием по адресу г. Пермь, шоссе Космонавтов, 181а. Ранее в здании общей площадью 1031,5 кв. м располагался Пермский миграционный центр.

Дмитрий Махонин, глава Пермского края:

— Очень важно, чтобы возможность развиваться была не только у предпринимателей и бизнеса, но и у организаций, которые оказывают реальную помощь людям. Здесь не обойтись без поддержки региона . Полагаю, что таким решением мы можем помочь детям с особенностями развития и сделать их жизнь ярче.

Анастасия Гилёва, руководитель общественной организации «Счастье жить»:

— Мы планируем создать там группу продлённого дня для детей, которые обучаются в коррекционных школах, потому что такие ребята не могут находиться дома одни, а родители в это время смогут работать. Там будет организована комната социально-бытовой ориентировки для обучения детей кулинарии и другим навыкам, необходимым в жизни, она будет специальным образом обустроена. На втором этаже разместятся комната сенсорной разгрузки, логопедический пункт и нейропсихологический центр. В подвале обустроят детский театр, барабанную студию, видео- и фотостудию.

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