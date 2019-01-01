Михаил Суслов Пермская IT-компания Promobot попала в топ-50 развивающихся компаний в цифровой экономике Поделиться Поделиться Твитнуть

Промобот

Сергей Федосеев

IT-компания Promobot попала в топ-50 развивающихся компаний в цифровой экономике. Список представила Российская венчурная компания.

Эксперты проанализировали 389 действующих предприятий, ведущих активную деятельность по сквозным технологиям цифровой экономики. В список лучших попали компании с годовой выручкой от 20 млн руб. до 10 млрд руб.

Компания Promobot вошла в список малых предприятий с годовой выручкой до 800 млн руб. Эксперты темпы роста компании оценили со значением более 70%, отметили наличие зарегистрированных патентов и использование сквозных технологий.

Олег Кивокурцев, директор по развитию Promobot:

— Пермский край — регион с высокой степенью развития ИТ-технологий. У нас есть сильные университеты, которые выпускают первоклассных специалистов, большое количество начинающих стартапов, большое количество крупных ИТ-компаний, которые работают с успехом как в России, так и на международных рынках. Например, компания Promobot основана выпускниками Пермского политеха — и сегодня является крупнейшим производителем сервисных роботов в Европе. Мы растём, развиваемся и успешно функционируем на территории Пермского края.

Напомним, компания производит автономных сервисных роботов, которые работают гидами, консультантами, консьержами в музеях, МФЦ, аэропортах и других учреждениях. Отметим, что Promobot — единственное предприятие из Пермского края, которое вошло в список венчурной компании.

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