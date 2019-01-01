Елена Лодыгина журналист Ростехнадзор назвал ПСК виновной в затоплении кипятком отеля «Карамель» в Перми Теплоснабжающая компания готовится оспаривать выводы ведомства Поделиться Поделиться Твитнуть

Западно-Уральское управление Ростехнадзора завершило расследование причин ЧП в мини-отеле «Карамель», где 20 января 2020 года в результате прорыва трубопровода и затопления гостиницы кипятком погибли пять человек.

Причиной аварии стал локальный коррозионный износ участка трубопровода из-за старения антикоррозионного изоляционного покрытия с последующим его отслоением и разрывом. В числе выявленных нарушений Ростехнадзор называет неисполнение специалистами ООО «Пермская сетевая компания» своих функциональных обязанностей и нарушения со стороны ООО «Уральский центр промышленной безопасности», проводившего экспертизу промышленной безопасности тепловой магистрали М2-02-3 инв. №90020814805-ПГК в июле-августе 2019 года.

Также Западно-Уральское управление Ростехнадзора провело две внеплановые проверки ООО «ПСК» в Перми, Краснокамске и Чайковском. Выявлено 946 нарушений. За нарушение требований промышленной безопасности ПСК привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ.

К административной ответственности привлечены 10 должностных лиц ПСК. Общая сумма штрафов, наложенных на юрлицо, составила 700 тыс. руб. Сумма штрафов с должностных лиц достигла 280 тыс. руб.

В ПСК не согласились с выводами Ростехнадзора.

«Мы не согласны с выводами технического расследования и считаем их однобокими. Отдельно обращаем внимание, что Ростехнадзор — это не орган предварительного следствия, он не уполномочен признавать лиц виновными или невиновными в инциденте, устанавливать непосредственную причинно-следственную связь между событием и нарушениями инженерно- технических норм и правил. Поэтому вывод о виновности ПСК в произошедшей трагедии, сделанный на основании факта привлечения организации к административной ответственности, представляется, по меньшей мере, странным», — пояснил представитель ПСК Александр Молчанов.

В ПСК добавили, что утечка произошла в 300 м от отеля.

«Подвальное помещение в здании на ул. Советской Армии, 21 оказалось единственным, куда попал кипяток. Поэтому непосредственной причиной трагедии является отсутствие герметизации стены жилого дома, что находится в зоне ответственности управляющей компании. Пермская сетевая компания действует в рамках всех требований и проверяет теплосети перед началом отопительного сезона. Кроме того, по результатам независимой экспертизы промышленной безопасности, проведённой в 2019 году, сеть была признана безопасной для эксплуатации. ПСК сделала всё возможное для предотвращения этого инцидента в ходе подготовки теплосетей к зиме. Трагедия стала следствием того, что свои обязательства не выполнили УК и владельцы помещения. Решение Ростехнадзора будет оспорено», — добавил Александр Молчанов.





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