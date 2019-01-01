Елена Синица Пермский край получит 400 млн руб. на развитие жилищного строительства Поделиться Поделиться Твитнуть

На программы по развитию жилищного строительства в регионах будет выделено более 6 млрд руб. Соответствующие постановления подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Субсидии выделяются в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Выделенные средства пойдут на проведение теплосетей, водопровода, канализации, на строительство дорог, детских садов и школ.

Субсидии получат 20 регионов страны, в том числе и Пермский край. На развитие жилищного строительства в нашем регионе будет выделено около 400 млн руб.

Минстрою поручено контролировать целевое расходование средств и представить доклад в правительство РФ до 1 февраля 2021 года.

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