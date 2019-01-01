Михаил Суслов Врио губернатора Пермского края назначил членом Крайизбиркома Алексея Федотова Поделиться Поделиться Твитнуть

Членом краевой Избирательной комиссии с правом решающего голоса назначен Алексей Федотов. Его кандидатура была предложена пермским отделением «Молодой гвардии «Единой России». Соответствующий указ подписан врио губернатора Пермского края Дмитрием Махониным.

Ранее комиссию покинул бывший замглавы администрации губернатора Пермского края Дмитрий Пучко, который теперь работает в Минэкономразвития РФ.

Отметим, формирование Избирательной комиссии Пермского края осуществляется Заксобранием и губернатором Прикамья на основе предложений политических партий, общественных движений или представительных органов муниципалитетов. В состав краевой комиссии входят 14 человек.

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