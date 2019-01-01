Президент одобрил пакет законов «Единой России» о народном бюджетировании Поделиться Поделиться Твитнуть





Президент России Владимир Путин подписал два федеральных закона, создающих правовую основу для развития практики реализации проектов инициативного («народного») бюджетирования нa муниципальном уровне. Соответствующие документы опубликованы нa официальном интернет-портале правовой информации, сообщает пресс-служба регионального исполкома «Единой России» в Пермском крае.

Как ранее отмечал один из авторов законопроекта, председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко, одобренные нормы станут действенным инструментом упрочнения доверия между властью и гражданами, активного вовлечения населения в решение актуальных вопросов на местах. Он напомнил, что при подготовке законопроекта ко второму чтению «единороссы» учли мнение регионов. «Практика применяется в 68 регионах, а задача законопроекта — распространить норму на все субъекты России», — пояснил он.

В частности, первый документ вносит изменения в Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», которые позволят гражданам определять, нa что потратить средства местного бюджета в первую очередь. Жители смогут участвовать в разработке инициативных проектов, направленных на решение местных проблем, имеющих для них приоритетное значение. После общественного обсуждения эти проекты будут вноситься в местную администрацию, причём обязательным элементом станет общественный контроль за их реализацией.

Инициатором внесения такого проекта может выступить группа численностью не менее десяти человек, достигших 16 лет, но муниципальным образованиям предоставляется право уменьшать её минимальную численность. До внесения проекта в местную администрацию он должен быть рассмотрен и обсуждён на сходе, собрании или конференции граждан. В случае внесения в администрацию нескольких проектов, в том числе с постановкой аналогичных приоритетных проблем, их отбор будет осуществляться на конкурсной основе.

Второй закон вносит изменения в Бюджетный кодекс, которые наделяют Минфин России полномочиями осуществлять методическое обеспечение планирования и исполнения расходов региональных и местных бюджетов на реализацию таких инициативных проектов и формирования информации о соответствующем бюджете в доступной и понятной для граждан форме.

Кроме того, каждому инициативному проекту с 1 января 2021 года будет присваиваться уникальный код классификации расходов бюджетов. Добровольные платежи юридических и физических лиц для реализации таких проектов будут относиться к неналоговым доходам бюджетов и направляться только на реализацию инициатив жителей о решении конкретных вопросов местного значения.

Напомним, ранее законопроект о народном бюджетировании был принят Госдумой в третьем чтении и одобрен Советом Федерации. Документ внесли в Госдуму вице-спикер Совфеда, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов и член Совета Федерации Олег Мельниченко.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.