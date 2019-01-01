В Перми насмерть сбивший девушку подросток получил условный срок Поделиться Поделиться Твитнуть

Индустриальный районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 17-летнего подростка, который на внедорожнике отца насмерть сбил девушку. Об этом сообщает ВЕТТА.

ДТП произошло 6 мая. Подросток без прав за рулём автомобиля Lexus проехал на красный сигнал светофора перекрёсток шоссе Космонавтов — ул. Братьев Игнатовых и сбил 23-летнюю пермячку, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. При этом на появившейся позже видеозаписи с камер видеонаблюдения было видно, как водитель маневрировал на скорости 115 км/ч между автомобилей, мигая им фарами.

По решению суда подростка приговорили к двум годам условного срока, также родственникам погибшей будет выплачена компенсация морального вреда в размере 2 млн руб.

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