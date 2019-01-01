Дмитрий Махонин выступил с инициативой построить общежития для студентов ПГНИУ и ПНИПУ Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Состоялась рабочая встреча главы Пермского края Дмитрия Махонина с министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым. В ходе встречи был поднят вопрос развития социальной инфраструктуры для студентов Пермского края, сообщает сайт губернатора и правительства Прикамья.

Дмитрий Махонин, глава Пермского края:

— Власти региона рассматривают вопрос комплексно: для более эффективной учёбы ребятам необходимо качественно питаться, отдыхать, иметь возможность культурного и спортивного отдыха, а также возможность быстро добираться в разные точки города. Такие проекты повышают статус вузов, в них стремятся учиться ребята из других регионов. Поэтому со своей стороны мы прорабатываем вопросы развития социальной инфраструктуры. Это позволит нам привлекать в краевую столицу молодёжь, которая сможет здесь же найти работу, завести семью.

Сейчас рассматривается вариант строительства в Перми общежития для студентов ПНИПУ на 500 мест и общежития для студентов ПГНИУ на 350 мест.

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков инициативу поддержал, согласившись, что новые общежития вузам Пермского края нужны. Строительство общежитий может начаться в 2022 году, после включения проектов в Адресную инвестиционную программу РФ.

Сейчас в Пермском государственном национальном исследовательском университете обучаются более 14 тыс. студентов, из них в общежитии проживают более 2 тыс. В Пермском научно-исследовательском политехническом университете обучаются более 20 тыс. студентов, из них более 3,5 тыс. живут в общежитиях.

Напомним, 6 июня 2019 года на Петербургском международном экономическом форуме правительство Пермского края подписало трёхстороннее соглашение с Министерством образования и науки РФ и Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» о создании многофункционального студенческого городка.

Кампус, предварительно, будет состоять из четырёх общежитий, рассчитанных на проживание 6260 студентов, одного образовательного корпуса, где разместится кафедра иностранных языков, и спортивного комплекса открытого типа. Все корпуса будут высотой не более пяти этажей, чтобы «не нарушать высотный баланс с близлежащими зданиями».

Разместится комплекс в Камской долине. Площадь проектируемой территории составляет 94 га, из них 14 га планируется под размещение кампуса. На прилегающей территории расположены краевой перинатальный центр, центр сердечно-сосудистой хирургии, ТЦ «СпешиLove».

Студгородок будет возводиться с привлечением финансирования по нацпроекту «Образование». Сейчас проект кампуса проходит согласование федеральных Минфина и Минэкономразвития.





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