Михаил Суслов Пермский федеральный исследовательский центр получил 64 млн руб. на современное оборудование Поделиться Поделиться Твитнуть

В рамках реализации национального проекта «Наука» Пермский федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук (ПФИЦ УрО РАН) получил в 2020 году более 64 млн руб. на закупку современного научного оборудования.

Вместе с дополнительными федеральными грантами общая сумма, направленная на обновление приборной базы ПФИЦ УрО РАН, составит более 220 млн руб. На выделенное финансирование ПФИЦ УрО РАН приобретет 20 единиц современного научного оборудования.

План обновления приборной базы сформирован на пять лет. Практически всё закупаемое оборудование будет использоваться в рамках центра коллективного пользования «Исследования материалов и вещества».

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