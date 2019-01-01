Елена Лодыгина журналист В Перми после карантина возобновил работу визовый центр Франции Поделиться Поделиться Твитнуть

Визовый центр Франции на ул. Чернышевского, 28 в Перми снова работает и ведёт приём клиентов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на компанию VFS Global.

Также возобновили свою работу визовые центры в Москве, Казани, Иркутске, Ростове-на-Дону, Хабаровске, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Омске, Новосибирске и в других российских городах.

Клиенты визового центра должны соблюдать необходимые санитарно-эпидемиологические меры. На входе в центр они должны пройти термометрию и сохранять социальную дистанцию.

Французский визовый центр в Перми открылся в 2014 году после визита в Пермский край посла Франции в России Жана де Глиниасти. Французское направление появилось на базе объединённого визового центра компании VFS Global, где можно оформить визы в Австрию, Болгарию, Чехию, Испанию, Мальту, Данию, Хорватию, Норвегию, Финляндию, Литву, Нидерланды, Швецию и Германию.

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