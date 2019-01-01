Дмитрий Махонин поручил минстрою помочь пермскому застройщику подключить новостройки к электроснабжению Поделиться Поделиться Твитнуть

Глава региона Дмитрий Махонин поручил минстрою взять на личный контроль подключение двух новостроек во Фролах (ул. Весенняя, 30, 32) к сетям электроснабжения. Пермский застройщик «СтройПанельКомплект» столкнулся с проблемами при подключении этих домов, поэтому обратился за помощью к главе региона, сообщает пресс-служба краевого минстроя.

Один дом уже введён в эксплуатацию, но ресурсоснабжающая организация «МРСК Урала» не проводит фактическое присоединения объекта к сетям в точке подключения. Другой дом готовится к итоговой проверке Инспекцией Госстройнадзора, строительство завершено, но нет фактического технологического присоединения к сетям электроснабжения.

Несмотря на то что все работы уже оплачены, «МРСК Урала» отказали компании в присоединении. Дмитрий Махонин поручил минстрою решить проблему в течение недели и взять подключение этих домов к сетям на личный контроль. «Квартиры проданы по договорам долевого участия, в одном доме граждане уже готовы к заселению, в другом — ждут скорого ввода в эксплуатацию. Дольщики не должны ждать оплаченных квартир дольше установленного срока. Чтобы этого не происходило, нужно устранить административные барьеры, с которыми сталкиваются застройщики», — прокомментировал Дмитрий Махонин

Минстрой провёл внеплановое совещание с «МРСК Урала». Сотрудникам ресурсурсоснабжающей организации даны поручения от руководства компании разобраться в ситуации, сложившейся на объектах на ул. Весенней, 30, 32, устранить все проблемные вопросы и провести подключение. Минстрой продолжит держать ситуацию на контроле.

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