Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Майкл Хант получил должность в Кейптаунской опере Режиссёр надеется ещё вернуться в пермские театры Поделиться Поделиться Твитнуть

Майкл Хант

Британский режиссёр Майкл Хант, который поставил несколько спектаклей в трёх пермских театрах, был назначен художественным руководителем (artistic director) в оперном театре Кейптауна (ЮАР). Как принято в мировой практике, назначение было сделано существенно заранее, чем начнётся работа: Хант приступит к исполнению своих обязанностей на новом месте в апреле 2021 года.

Так сложилось, что британский режиссёр много работал в Перми. В 2010 году он поставил силами Пермского театра оперы и балета «Фиделио» Бетховена на территории музея «Пермь-36». После этого было ещё несколько постановок в пермских театрах. Среди последних на сегодня работ — Jesus Christ Superstar в Театре-Театре, а «Алиса» в пермском ТЮЗе даже ещё не выпущена: премьера была отложена из-за карантина.

Майкл Хант сообщил «Новому компаньону», что, согласно контракту, ему ежегодно даётся три месяца на то, чтобы побыть фрилансером, и он надеется продолжить работу в Перми, которая, по его словам, стала ему вторым домом.

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