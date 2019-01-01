Пермячку приговорили к 300 часам обязательных работ за призывы нарушать режим самоизоляции Поделиться Поделиться Твитнуть

Орджоникидзевский районный суд Перми вынес приговор 38-летней местной жительнице, которая распространяла в соцсетях заведомо ложную информацию о коронавирусе.

Виновная создала в соцсети «ВКонтакте» группу «Нет самоизоляции» и призвала читателей поучаствовать во флешмобе, выходя на улицу без средств защиты. Автор сообщений убеждала читателей в том, что граждане имеют право покидать дом, несмотря на режим самоизоляции.

Приговором суда жительница Перми признана виновной в совершении преступления, предусмотренного 207.1 УК РФ, ей назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ.

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