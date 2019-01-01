Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Незрячие пермяки прикоснутся к «Счастью не за горами» Музей PERMM получит тактильные копии объектов паблик-арта Поделиться Поделиться Твитнуть

Как сообщает портал «Открытые НКО», пять российских нестоличных музеев получат тактильные копии экспонатов, предназначенные для незрячих и слабовидящих людей.

Их создание стало возможным благодаря программе «Особый взгляд» благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». Фонд провёл конкурс, в рамках которого региональные краеведческие и художественные музеи смогли показать, какие экспонаты они бы хотели продублировать тактильными моделями и что ранее делали для слепых гостей.

Среди победителей конкурса — Музей современного искусства PERMM. По мнению директора PERMM Наили Аллахвердиевой, важным фактором для победы в конкурсе стала выставка «Современная графика по Брайлю» (куратор — Анна Суворова), которая прошла в 2019 году и получила большой российский резонанс. Изначально руководство PERMM предлагало фонду Усманова сделать копии экспонатов из своей основной коллекции, но организаторам конкурса очень хотелось «показать» незрячим людям «Счастье не за горами», и поэтому было решено заняться объектами пермского паблик-арта. Наиля Аллахвердиева считает, что это отличное решение: если музейные экспонаты неоднократно адаптировались для слабовидящей и незрячей аудитории, то паблик-арт станет доступен ей впервые, и проект фонда Усманова может послужить отправной точкой для большого разговора о смысле паблик-арта.

Музей получит копии пяти экспонатов: «Счастье не за горами» Бориса Матросова, «Яблоко» Жанны Кадыровой, «Власть» Николая Ридного, «Пермские ворота» Николая Полисского и «Всё будет хорошо» Ольги Божко — забор рядом с «Заводом Шпагина», оформленный вязаными «ковриками», который был создан в рамках проекта «Длинные истории Перми». По словам Наили Аллахвердиевой, тактильная копия — это не просто маленький трёхмерный экспонат, а нечто более содержательное, способное создавать сложные осязательные впечатления, сравнимые с впечатлениями от созерцания произведения искусства. Именно поэтому были подобраны оригиналы с разными фактурами: дерево, бетон, вязаная ткань, керамическая плитка.

Модели выполнят в мастерской тактильных макетов Михаила и Ольги Шу. Их созданием займутся художники, наделённые изобретательностью и фантазией. Для каждого экспоната они придумывают особый приём: так, для «Счастья не за горами» будет изготовлен резервуар с водой, чтобы создать впечатление близости реки.

В конкурсе «Особый взгляд» победили пять музеев. Кроме PERMM это Хакасский национальный краеведческий музей имени Л. Р. Кызласова в Абакане, Историко-культурный мемориальный музей-заповедник «Киммерия М. А. Волошина» в Феодосии, Астраханская государственная картинная галерея имени П. М. Догадина и Национальный музей Республики Бурятия в Улан-Удэ.

Музеи получат тактильные экспонаты к концу августа.

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