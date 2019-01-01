Дмитрий Енцовжурналист
В связи с COVID-19 за сутки в Прикамье скончались четыре пациента
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По информации министерства здравоохранения Пермского края, за минувшие сутки в медучреждениях региона скончались четыре пациента, у которых ранее был диагностирован коронавирус.
При этом, по данным минздрава, два пациента скончались непосредственно от COVID-19, ещё в двух случаях он был сопутствующим заболеванием.
Таки образом, за всё время в Прикамье скончались 193 пациента с выявленным коронавирусом.
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