Дмитрий Енцов журналист В связи с COVID-19 за сутки в Прикамье скончались четыре пациента Поделиться Поделиться Твитнуть

По информации министерства здравоохранения Пермского края, за минувшие сутки в медучреждениях региона скончались четыре пациента, у которых ранее был диагностирован коронавирус.

При этом, по данным минздрава, два пациента скончались непосредственно от COVID-19, ещё в двух случаях он был сопутствующим заболеванием.

Таки образом, за всё время в Прикамье скончались 193 пациента с выявленным коронавирусом.

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