Дмитрий Енцов журналист Сын зампредседателя совета директоров ПАО «Уралкалий» впервые попал на подиум в гонках «Формула-2» Поделиться Поделиться Твитнуть

Россиянин Никита Мазепин — сын заместителя председателя совета директоров ПАО «Уралкалий Дмитрия Мазепина — впервые в своей карьере взошёл на подиум (занял второе место) по итогам этапа престижных автогонок в классе «Формула-2» («дочерние» соревнования «Формулы-1»). Произошло это в субботу по итогам этапа Гран-при Венгрии. При этом Мазепин (выступает за британскую команду Hitech) показал лучшее время в гонке.

Победителем этапа стал его соотечественник Роберт Шварцман (команда Prema, его напарником является сын Михаэля Шумахера — Мик Шумахер).

В воскресенье состоялась вторая гонка венгерского этапа, в результате которой Мазепин занял пятое место.

По итогам шести проведённых в этом году этапов, Мазепин занимает в общей классификации 11-е место, с 27 набранными очками. Возглавляет чемпионат россиянин Роберт Шварцман с двумя победами и 81 набранными баллами.

Отметим, что в мае прошлого года Никита Мазепин поучаствовал в тестах лучшей гоночной команды «Формулы-1» последних лет — Mercedes.

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