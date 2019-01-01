В 200 домах Перми отключат холодную воду Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми на неделе десятки домов останутся без холодного водоснабжения из-за проведения аварийно-восстановительных и плановых ремонтных работ. Самое массовое отключение произойдет в выходные. Об этом сообщает ВЕТТА.

С 10:00 20 июля по 10:00 21 июля пониженное давление воды или её отсутсвие будет на ул. Солдатова, 26, 26а/2, 28, 30, 30а, 32 и ул. Уфимской, 2, 2а, 4, 6, 8, 10.

С 09:00 до 19:30 21 июля пониженное давление воды или её отсутствие ожидается на ул. Сысольской, 13.

С 15:00 25 июля по 15:00 26 июля без воды или с её пониженным давлением останутся дома на улицах:

— Свиязева, 2а, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 18а, 19а, 20, 21, 22, 25, 26, 30, 32, 35, 36, 37, 39, 39а, 40/1, 40/2, 40/3, 41, 42, 44, 46/1, 46/2, 50/1, 50/2, 58;

— Веры Засулич, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 50а, 52, 54, 54а;

— Камышловской, 2, 11, 13, 15, 17, 19, 21;

— Карпинского, 67, 69, 71, 73, 75, 75а, 75б, 77, 77б, 79, 79а, 81, 83, 83а, 86а, 87, 91а, 96, 97, 97а, 98, 99, 100, 100а, 101, 101а, 102, 104, 107, 108, 109, 110а, 112, 112/1, 118, 120, 125, 126;

— Глинки, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 13, 15;

— Леонова, 43а, 43б, 45, 47, 47а, 49, 51, 53, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 82;

— Власова, 15;

— Норильской, 2а, 6, 7, 8, 9, 9а, 11, 13, 13а, 13/1, 15;

— Разведчиков, 25;

— 1-я Ремонтной, 3;

— Рязанской, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 19а, 103, 105;

— Самолётной, 48, 50, 54, 56, 60, 60а, 62, 62а;

— Советской Армии, 101а;

— Сталеваров, 36;

— Сусанина, 3, 4, 5, 6, 8, 9;

— Чердынской, 3, 5, 6, 7а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 38а, 40, 42, 44.

Также 25 июля с 09:00 до 19:00 пониженное давление воды или её отсутствие будут по адресам:

— ул. Верхнеудинская, 8, 26;

— Молдавская, 3, 4, 14, 16, 18;

— Рославльская, 25;

— Химкинская, 4;

— Уссурийская, 13, 15, 23.













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