Алиса Окулова На ладонях лета В Перми открылся «Лето Парк» Поделиться Поделиться Твитнуть

В сквере перед Оперным театром с 17 июля по 13 сентября жителей города ждёт «Лето Парк». Под открытым небом ежедневно работают четыре интерактивных площадки: «Площадь семьи», «Площадь игр», «Площадь событий» и «Площадь мастеров». За два месяца в «Лето Парке» пройдёт более 80 мероприятий, состоятся концерты, спектакли, розыгрыши и мастер-классы.

Особенностью фестиваля стала тематика разных стран. Здесь можно забыть о закрытых границах и познакомиться с культурой Индии, Франции, Англии. Организаторы обещают приключения каждый день, полезные знания и удивительные открытия, радостный смех и лучистые улыбки.

Какие развлечения ждут на тематических площадках? На «Площади семьи» детей ждут аниматоры, которые проведут творческие мастер-классы. Кроме того, на площадке можно заняться садоводчеством в теплице.

Сыграть в монополию, дженгу, имаджинариум и другие любимые настольные игры или сражаться в зоне PS можно на «Площади Игр».

«Площадь событий» — это сочетание музыки и слова: здесь ждут школа диджеинга, караоке-батлы, поэтические вечера.

Познакомиться с современным искусством и создать арт-объект вместе с мастером-художником, а также посетить разговорный клуб на английском языке предлагает «Площадь мастеров».

Площадки «игр» и «семьи» открыты с 15:00 до 21:00 по будням, площадки «событий» и «мастеров» работают по такому же графику, но закрываются по понедельникам на техобслуживание. По выходным «Лето Парк» ждёт гостей с полудня до 21:00.

«Лето Парк» работает с соблюдением профилактических норм. На территории расположены санитайзеры, осуществляется контроль температуры на входе, на площадке одновременно может находится не более пяти человек.

Программа ближайших мероприятий доступна по ссылке.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.