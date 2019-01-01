Ежемесячно до 340 тыс. жителей Перми и Краснокамска смогут воспользоваться электропоездом «Ласточка» Поделиться Поделиться Твитнуть

В ходе рабочего совещания 17 июля глава Пермского края Дмитрий Махонин и министр транспорта РФ Евгений Дитрих обсудили развитие железнодорожных пассажирских перевозок в Пермской городской агломерации.​ Об этом сообщает сайт губернатора и правительства Прикамья.

В ходе общения была озвучена информация о планах ОАО «РЖД» до 2023 года расширить маршрутную сеть поездов, курсирующих в границах краевого центра и ближайшего пригорода, с 85 до 133.

Отметим, что Пермский край стал одним из первых регионов на Урале, который ещё в 2013 году ввёл агломерационный тариф с единой стоимостью проезда на всех 85​ поездах, заезжающих в агломерацию.

Сейчас Пермский край и Свердловская железная дорога ведут работу по запуску электричек сообщением Пермь II — Краснокамск и Пермь II — Закамск.

Дмитрий Махонин, глава Пермского края:

— У жителей края есть спрос на новые маршруты «Ласточек». Они точно будут востребованы. Важно, что эти маршруты позволят разгрузить Камский мост.

В рамках проекта маршрута Пермь II — Краснокамск уже проведена опытная поездка на «Ласточке». Время электропоезда в пути составило 50 минут. Электричка прошла через станцию Оверята,​ строительство обхода которой, запланированное на 2021—2022 годы, сократит продолжительность поездки на 15 минут. ​

По словам начальника СвЖД Ивана Колесникова, с 1 сентября планируется запуск 10 поездов «Ласточка» на этом направлении, к 2023 году на маршруте будет курсировать уже 30 поездов в сутки.

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