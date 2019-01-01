Дмитрий Енцов журналист Из-за ремонта на ул. Крупской меняется схема движения девяти автобусных маршрутов Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

С субботы, 18 июля, меняется схема движения девяти автобусных маршрутов Перми из-за ремонта на ул. Крупской.

Так, автобусы №№ 18, 24, 30, 38, 68 от пл. Дружбы до ул. КИМ будут следовать по нечётной стороне проезжей части ул. Крупской, затем до ул. Уральской по чётной стороне проезжей части ул. Крупской, и далее — по маршрутам следования. В обратном направлении — от ул. Уральской до ул. КИМ — по чётной стороне проезжей части ул. Крупской, от ул. КИМ до пл. Дружбы — по нечётной стороне, и далее — по маршрутам следования.

Маршруты №16, №36 от пл. Дружбы до ул. КИМ будут следовать по нечётной стороне проезжей части ул. Крупской, затем до ул. Уральской по чётной стороне ул. Крупской, Уральской, Братьев Вагановых, Лебедева, и далее — по маршрутам следования. В обратном направлении — по ул. Лебедева, Розалии Землячки, Уральской, от ул. Уральской до ул. КИМ — по чётной стороне проезжей части ул. Крупской, от ул. КИМ до пл. Дружбы — по нечётной стороне, и далее — по маршрутам следования.

Маршруты №69, №70 в прямом и обратном направлениях поедут по нечётной стороне проезжей части ул. Крупской.



При этом, трамвай №7 продолжит следовать по временно изменённому маршруту «Станция Пермь II» — «Микрорайон Висим».

В горадминистрации отметили, что эти изменения будут действовать до 9 августа.

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