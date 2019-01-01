Пермяки собрали почти 190 тысяч подписей за присвоение городу почётного звания Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края Вячеслав Григорьев — о том, почему для Перми важно носить звание «Город трудовой доблести»

— Вячеслав Вениаминович, региональное отделение «Единой России» в Пермском крае весной инициировало широкий сбор подписей пермяков за присвоение Перми звания «Город трудовой доблести». И вот звание присвоено, первые эмоции прошли. Снова хочется задать вопрос, который звучал всё это время: зачем, собственно, городу это звание?

— Россия — это наша страна. Никто, кроме нас самих, любить её не будет — ни американцы, ни немцы, ни представители других уважаемых наций. Мы здесь живём и воспитываем своих детей, и надо сделать так, чтобы они знали нашу историю и уважали её.

В каждой пермской семье есть родители, бабушки и дедушки. Их работа в тылу в военные годы — это их жизнь и повседневные заботы и трудности. Тяжёлая работа семь дней в неделю, когда у станков стояли даже дети. То, что сделали тогда наши земляки, сильно повлияло на нашу современную действительность.

Но сегодняшние ребята во многом не знают и не понимают, через что пришлось пройти старшему поколению. Поэтому я считаю, что очень важно сохранять историю. Наши дети должны посещать исторические выставки, музеи, в том числе и те, что расположены на наших предприятиях. Потому что наша общая история, как и наш общий язык, — это то, что нас объединяет, «цементирует» как нацию.

— В социальных сетях в ходе кампании и даже после присвоения звания можно было встретить разные комментарии. В том числе некоторые люди говорят о том, что надо жить настоящим и меньше вспоминать о прошлом. Что вы думаете по этому поводу?

— Есть народное выражение про Иванов, не помнящих родства. Это как раз про тех, кто предпочитает жить только настоящим, не зная своих корней и прошлого своей страны, города, семьи.

Вспоминаю, что, когда я был ребёнком, моя бабушка показывала мне цех, в котором она ребёнком работала во время войны, — как на знаменитой фотографии, стоя на ящике, потому что не доставала по росту до токарного станка. Другая моя бабушка, по маминой линии, показывала госпиталь в Воткинске, где она работала, выхаживая раненых. Потом я рассказывал об этом своим детям, потому что считаю очень важным воспитывать их на уважении к подвигу старшего поколения, к нашей общей истории.

На самом деле очень многие пермяки разделяют такое отношение к нашей истории. На сайте ЗаПермь.рф, который создало региональное отделение партии «Единая Россия», с марта по середину июля было оставлено почти 190 тыс. голосов в поддержку присвоения звания. В марте, ещё до начала пандемии, когда активисты «Молодой Гвардии Единой России» собирали в оживлённых местах города подписи в поддержку, за шесть дней было получено более 3 тыс. подписей. К волонтёрам подходили люди самых разных поколений, и многие благодарили и говорили, что это очень важное и нужное дело.

— «Город трудовой доблести»: это выражение делает Пермь отличной от других городов?

— Безусловно. И это отличие — подвиг жителей города. Во время войны в Пермь было эвакуировано порядка 180 предприятий, который в кратчайшие сроки наладили производство и помогли победить сильного и опасного врага. В Перми выпускали снаряды, двигатели для самолётов, артиллерийские системы, взрыватели и порох, сапоги и телефоны. Всё это делали наши с вами родители, и замечательно, что их подвиг не забыт.

Сегодня мы имеем мощный промышленный потенциал. Считаю, что присвоение Перми звания «Город трудовой доблести» поможет нам обращать большее внимание федерального центра на развитие нашей промышленности, производства. И это тоже важное последствие присвоения высокого звания.

В год 75-летий Победы в Великой Отечественной войне Президент России Владимир Путин выступил с инициативой присвоить звание «Город трудовой доблести» городам, которые внесли значительный вклад в обеспечение фронта вооружением, обеспечивали страну военной и гражданской продукцией и жители которых проявили личное мужество и трудовой героизм. Указ о присвоении 20 городам страны этого звания Владимир Путин подписал 2 июля. В числе «Городов трудовой доблести» — Пермь. В этих городах установят стелу с изображением их гербов и текстом указа о присвоении звания. На 1 Мая, День Победы и День города там будут проводить публичные мероприятия и праздничные салюты.

Использованы материалы радио «Комсомольская правда-Пермь»

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