Дмитрий Енцов журналист В первом квартале 2020 года страховые выплаты в Прикамье составили 1,6 млрд руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

По итогам первого квартала 2020 года, объём выплат по всем видам страхования в Пермском крае увеличился на 33% (по сравнению с первым полугодием 2019 года) и составил 1,6 млрд руб.

При этом при заключении страховых договоров самым популярным сегментом страхования (30% среди всех видов договоров) стало страхование жизни. За первые три месяца 2020 года страховщики заключили с жителями Пермского края более 12 тыс. таких договоров на сумму 1,4 млрд руб. (рост на 14%).

При этом выплаты по договору страхования жизни за первый квартал составили 590 млн руб. Это 38% от всех выплат и в 1,7 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Жители Прикамья за этот же период приобрели полисов добровольного медицинского страхования на 753 млн руб., а страхования от несчастных случаев и болезней — на 665 млн руб. (рост на 9% и 75% соответственно).

Также страховые компании возместили автовладельцам ущерб по «автогражданке» на сумму чуть более 431 млн руб. Рост по этому показателю составил 4%.

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