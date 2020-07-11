Рузанна Баталина корреспондент Вместо афиши Культурная жизнь на диване с 17 по 19 июля Поделиться Поделиться Твитнуть

С каждой неделей афиши онлайн-трансляций становится всё скучнее. Зато всё большой оффлант-мероприятий! В Перми открывается «Лето-Парк», «Завод Шпагина» начинает серию мастер-классов для взрослых и детей, а для домоседов TheatreHD продолжает показ лучших опер из репертуара The Met и других выдающихся спектаклей.

17 июля в Перми открываются площадки «Лето-Парка» (0+), который в этом году разместился в сквере у оперного театра. Ежедневно на нескольких площадках гостей парка будут ждать различные мастер-классы, концерты, игры на открытом воздухе и многое другое. В день открытия, 17 июля, с 15:00 все желающие смогут поиграть в настольные игры, поучаствовать в мастер-классах по изготовлению вязаных браслетов в индийском стиле, а в 19:00 состоится сет DJ SCHOOL. 18 июля пройдёт караоке-батл, мастер-класс по ментальной арифметике и другие события.

С 17 по 19 июля Завод им. Шпагина приглашает детей и взрослых на различные мастер-классы. Например, «Изготовление игрушек из спилов с росписью» (6+), «Роспись подарочного мешочка» (6+), «Стеклянная бусина» (18+) и другие. Требуется предварительная запись.

17 июля Пермская государственная художественная галерея выложит очередное видео в рамках проекта «Устами художника» (12+). В галерее открыты залы на первом этаже. Для зрителей доступны экспозиция русского искусства XVIII—XIX веков и две выставки: «Художники Пермского края. Эпохи и поколения» и «Урал: образы и мифы» (0+).

17 июля в 04:40 (до 18 июля, 03:30) TheatreHD начинает трансляцию оперы Альбана Берга «Воццек» (16+). Уильям Кентридж в своей постановке сохраняет атмосферу Первой мировой войны, но его фирменные тени и проекции расширяют пространство интерпретации до разговора о судьбе человека на войне в любое время.

17 июля в 16:00 Березниковский драматический театр приглашает послушать «Стихи от артиста» (12+). Актёр театра Денис Ярыгин прочитает стихотворение Эдуарда Асадова «Я правду собираю по частицам».

17 июля в 22:00 Wink покажет концерт Slash Live at The Sydney Entertainment Centre (18+).

18 июля в 12:00 Березниковский драматический театр покажет сказку «Вождь краснокожих» (6+).

18 июля в 14:00 Центр поддержки культурных и социальных проектов «АРТкад» проведёт лабораторию «АРТкад. Школа этнического творчества» (0+). Это мастер-классы для детей по современному этническому дизайну и декоративно-прикладному искусству на основе традиционной коми-пермяцкой культуры.

18 июля в 04:40 (до 19 июля, 03:30) TheatreHD транслирует оперу «Золушка» (16+). Для Элины Гаранчи «Золушка» Джоаккино Россини стала второй оперой, сыгранной на сцене Мет, и первым опытом в выступлении для кинотрансляции. С тех пор латвийская меццо-сопрано ещё пять раз принимала участие в серии The Met: Live in HD, поражая разнообразием репертуара и актёрских красок.

18 июля в 19:00 Medici.TV продолжает проект #ДетскаяСуббота medici.kids (0+).

19 июля в 04:40 (до 20 июля, 03:30) TheatreHD транслирует «Свадьбу Фигаро» (16+) в постановке Ричарда Эйра (2014 год). Никакого XVIII века, отцветающей аристократии: Эйр и его художник Роб Хауэлл превращают сцену в замысловатый лабиринт резных решёток и чуланчиков севильского поместья ХХ века. Спектаклям Эйра свойственна эмоциональная прямота, даже эмоциональный напор — и «Свадьба Фигаро» решена в том же стиле, что и сверхуспешная «Кармен», и «Вертер», и «Манон Леско», в разное время показанные в рамках проекта The Met: Live in HD.

19 июля в 21:00 на Medici.TV #ВоскреснаяКлассика (6+).

Ежедневно в 21:00 Пермский дом народного творчества «Губерния» показывает «Этнокино» (0+). Антропологическое кино, документальное кино об истории субэтносов, древних народов и цивилизаций, экранизации сказок, былин, небывальщин и других фольклорных сюжетов, художественные фильмы с фольклорно-этнографической и исторической тематикой.

Каждый вечер до 20 июля главное зрелище разыгрывается в небе: наблюдение за кометой C/2020 F3 NEOWISE может разнообразить досуг даже в городе, а лучше за городом, где меньше световое загрязнение. Удачи в охоте за кометой!

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