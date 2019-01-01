Уголовное дело в отношении пермяка за публикацию фото нацистов на сайте «Бессмертного полка» направлено в суд Поделиться Поделиться Твитнуть

Заместитель Генпрокурора РФ утвердил обвинительные заключения по уголовным делам в отношении двух граждан. В зависимости от роли и степени участия в совершённых преступлениях они обвиняются по ч. 1 и ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).

Напомним, СКР возбудил уголовное дело в отношении жителя Перми за публикацию фото нацистов на сайте «Бессмертного полка».

По версии следствия, один из злоумышленников разместил 4 мая в интернете фотографию Адольфа Гитлера на сайте «Бессмертный полк онлайн» в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны. Тем самым, считает следствие, обвиняемый публично одобрил участие руководящего состава Национал-социалистической немецкой рабочей партии, в том числе Гитлера, в совершении военных преступлений и преступлений против человечности в годы Второй мировой войны, чем совершил реабилитацию нацизма.

Второй обвиняемый, проживающий в Перми, в этот же день, оформил заявку на том же ресурсе для публикации фотографии Андрея Власова, который приговором Военной коллегии Верховного суда СССР от 1 августа 1946 года признан изменником Родины. При этом обвиняемый был достоверно осведомлён об участии Власова в боевых действиях на стороне нацистской Германии против СССР.

Уголовные дела направлены для рассмотрения по существу в Ульяновский областной и Пермский краевой суды.

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