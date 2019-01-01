Осенью в Перми расширится зона платной парковки Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Городские власти планируют расширить зону платной парковки в центре Перми. Об этом сообщает «Текст» со ссылкой на эфир начальника Пермской дирекции дорожного движения Максима Киса на радио «Комсомольская правда».

Стоянка автомобилей станет платной на четырёх участках, которые сейчас бесплатны и примыкают к платной зоне, поэтому там избыток транспорта.

Осенью платными станут участки улиц:

— Газеты «Звезда» от Осипенко до Белинского

— Успенского от ул Куйбышева до Комсомольского проспекта

— Пионерской от Успенского до Белинского

— Пушкина от Островского Клименко.





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