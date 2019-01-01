Роспотребнадзор: вода и песок на пермских пляжах не соответствуют нормам Поделиться Поделиться Твитнуть

Сотрудники регионального Роспотребнадзора проверили качество воды, почвы и песка в местах массового отдыха у водоёмов в Перми.

В 2020 году, если позволит ситуация с коронавирусом, на территории Пермского края планируется официально открыть 16 пляжей.

В настоящее время специалисты уже провели отбор проб воды и песка в местах отдыха у воды в Перми. Установлено, что качества воды не соответствует гигиеническим нормам по микробиологическим показателям в районе пляжей в Перми в реке Каме в районе Коммунального моста, в Кировском районе, в районе Камской ГЭС и Мотовилихинском пруду, а также в Сылве в посёлке Новые Ляды, в Добрянке на реке Каме и в Гамово Пермского района на Тимкинском пруду, сообщает ВЕТТА

со ссылкой на Роспотребнадзор.

Кроме этого, пробы песка с пляжа в Новых Лядах также не соответствуют нормативам по микробиологическим показателям.

Напомним, что в Пермском крае пляжи остаются закрытыми до 28 июля из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

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