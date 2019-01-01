В Березниках 160 семей въедут в этом году в новое жильё благодаря СПИК «ЕвроХим» Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Уже в этом году станут обладателями новых квартир 160 березниковских семей. Дома, в которые они въедут, будут построены компанией «ЕвроХим» в рамках реализации специального инвестиционного контракта (СПИК) по строительству Усольского калийного комбината, сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Информацию о жилищном строительства в ходе встречи обнародовали глава Пермского края Дмитрий Махонин и генеральный директор АО «МХК «Еврохим» Игорь Нечаев.

Дмитрий Махонин особо подчеркнул значимость развития социнфраструктуры в рамках реализации крупных инвестпроектов.

Дмитрий Махонин, глава Пермского края:

— Пермский край — регион с огромным промышленным потенциалом. Сегодня в крае реализуется 17 специальных инвестиционных проектов, которые предполагают создание порядка 8,5 тыс. рабочих мест. Это новые вакансии для наших земляков. И конечно, важно, чтобы их семьи были обеспечены местами в детских садах и школах, качественными медуслугами, развитой инфраструктурой.

В ходе строительства Усольского калийного комбината компания «ЕвроХим» с момента заключения СПИК в 2016 году по 2019 год включительно вложила в реализацию проекта 76,7 млрд руб. при общем объёме инвестиций 72,9 млрд руб. Комбинатом в минувшем году было произведено 1,1 млн т продукции при плане в 0,5 млн т.

Социальной составляющей СПИК является строительство школы, детских садов, многоквартирных домов и сопутствующей инфраструктуры. Эта часть также реализуется «ЕвроХим» в строгом соответствии с графиком.

Также «ЕвроХим» в рамках СПИК создаёт новые рабочие места, численность работников предприятия на июль составляет 2373 человека. Помимо обязательств по развитию производства и обеспечению занятости жителей Березников и Усолья, предприятие вложило больше 1 млрд руб. в развитие социальной инфраструктуры. До 2025 года планируется построить два детских сада на 260 и 110 мест, школу на 620 мест, спортивный комплекс с пропускной способностью 70 человек в смену и трибунами на 200 человек, жилые дома общей жилой площадью не менее 98 тыс. кв. м и инженерные сети.

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