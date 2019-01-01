Елена Синица Некоторые музеи Пермского края изменили цены билетов после карантина Посещение возможно лишь небольшими группами Поделиться Поделиться Твитнуть

После долгого перерыва в связи с коронавирусной инфекцией музеи Пермского края снова готовы принимать посетителей. Среди них Музей пермских древностей, Кунгурская ледяная пещера, Пермская художественная галерея, а также архитектурно-этнографический музей «Хохловка», Пермский зоопарк и другие. Посетить их можно с учётом некоторых ограничений, а часть и по новым ценам.

«Цены, естественно, не увеличились, это точно. Допустим, в «Хохловке» стоимость билетов стала даже чуть ниже», — сообщает Министерство культуры Пермского края. При изучении стоимости билетов в музеях выяснилось, что некоторые негосударственные площадки цены всё же повысили.

Кунгурская ледяная пещера

Кунгурская пещера — одна из крупнейших и наиболее длинных гипсовых пещер России. По протяженности её превосходят лишь некоторые пещеры Пинего-Кулойского плато (Архангельская область). Пройти по громадным гротам, посмотреть на впечатляющие кристаллические формы льда в период самоизоляции — удовольствие дорогое. Цена билета возросла более чем в два раза. Стоимость билета для компании до пяти человек составляет 2000 руб. — взрослый, 1000 руб. — детский (от пяти до 14 лет). Для компании от пяти и более человек стоимость билета ниже: 1000 руб. — взрослый, 500 руб. детский.

Группы более пяти человек будут делиться на небольшие подгруппы с интервалом захода в пещеру — 10 минут. В 2019 году цена обзорной экскурсии составляла 700 руб. для взрослого и 500 руб. для детей. Стоит отметить, что в период ограничений, льготные условия действовать не будут.

Пермская художественная галерея

16 июля для посетителей открылись залы на первом этаже, 20 июля откроются залы Западно-Европейского искусства и экспозиции деревянного искусства на втором этаже, а 1 августа состоится вернисаж — открывается новая выставка Строгановской культуры, которая расположится в заалтарной части на первом этаже, в экспозиции Строгановской иконы.

Стать немного ближе к искусству может каждый при наличии индивидуальных средств защиты: маски, перчаток. Посещение галереи возможно индивидуально и экскурсионными группами до пяти человек. Ценовая политика музея остаётся неизменной: билет для взрослого — 150 руб., для студентов вузов ­— 80 руб., для учащихся ссузов ­— 40 руб., для пенсионеров — 80 руб. Дети до 18 лет могут ознакомиться с экспозициями бесплатно. Также продолжают действовать специальные льготы: билет для студентов 40 руб. — каждую вторую субботу месяца; билет для пенсионеров 40 руб. — каждый второй четверг месяца. Руководство галереи уточняет, что на данный момент оплата билетов производится только бесконтактно: посредством банковских карт или смартфонов.

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка»

Музей открыл свои двери уже с 4 июля. Для обеспечения безопасности посетителей и сотрудников музея разработан специальный регламент, который будет действовать до отмены ограничений. Посещение территории музея возможно одиночными посетителями и группами не более пяти человек при наличии масок и соблюдении дистанции 1,5-2 м.

Стоимость билетов по сравнению с 2019 годом понизилась на 30 руб. Входной билет для взрослого обойдётся в 150 руб., для льготных групп (студенты, пенсионеры, многодетные семьи, малоимущие семьи, инвалиды 3-й группы) — 100 руб., дети до 18 лет могут посетить музей бесплатно.

Музей пермских древностей

Совершить путешествие в прошлое, во времена загадочных растений и необычных животных можно с 21 июля. Посмотреть на пермских ящеров и мамонта можно с соблюдением мер индивидуальной защиты одиночно или группой до пяти человек. Стоимость входных билетов не изменилась: 150 руб. — для взрослых, 100 руб. — льготные группы, детский билет (до 18 лет) — бесплатно.

Пермский зоопарк

С 9 июля каждый желающий может посетить зоопарк. В его коллекции насчитывается более 370 видов животных, численность живых экземпляров составляет более 2 тыс. особей. Около 50 видов занесены в Красную книгу РФ. Для прогулок будет открыта вся территория зоопарка, за исключением крытых павильонов и акватеррариума.

Посещение зоопарка возможно как индивидуально, так и в небольших группах до пяти человек при соблюдении социальной дистанции. Стоимость билетов осталась неизменной. Цена взрослого билета (с 12 лет включительно) составляет 250 руб., детского (с четырёх до 11 лет включительно) — 150 руб,, дети до четырёх лет — бесплатно.

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