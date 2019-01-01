Елена Лодыгина журналист Отделение пенсионного фонда в Пермском крае судится с церковью «Новый завет» Поделиться Поделиться Твитнуть

В картотеке Арбитражного суда Пермского края появилась информация о судебном споре между ГУ «Управление пенсионного фонда РФ» в Березниках и местной религиозной организации «Церковь христиан веры евангельской пятидесятников «Новый завет».

Пенсионный фонд требует взыскать с ответчика долг в сумме 3500 руб. Более подробной информации по делу нет. Иск зарегистрирован 10 июля 2020 года.

Отметим, что Пенсионный фонд не впервые судится с данной религиозной организацией. В 2019 году фонд требовал оплатить финансовую санкцию за непредоставление сведений о застрахованных лицах по форме СЗВ-М за апрель 2018 года. Сумма исковых требований была той же — 3500 руб. Иск фонда был удовлетворен, а впоследствии решение суда по ходатайству религиозной организации отменено.

Ещё одно дело рассматривалось в 2018 году. Тогда фонд требовал оплатить штраф за непредоставление сведений о застрахованных лицах за июль 2017 года. Суд поддержал исковые требования фонда.

Местная религиозная организация церковь «Новый завет» зарегистрирована в Березниках в 2002 году по адресу: ул. Ленина, 5а. Руководителем является пастор церкви Владислав Стерхов.

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