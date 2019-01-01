Дмитрий Енцов журналист Площадки «Летопарка» перенесут из-за повреждения газона в Театральном сквере Поделиться Поделиться Твитнуть

Объекты тематических площадок «Летопарк» в Перми перенесут из-за повреждения газона в месте проведения фестиваля — в сквере у Пермского театра оперы и балета. Дислокация объектов будет осуществлена в рамках территории самого сквера (сейчас объекты размещены в правой части сквера, — ред.).

Как уточнили сообщили «Новому компаньону» в администрации Перми, это решение было принято 16 июля по итогам встречи с участием руководителя управления по экологии и природопользованию администрации Перми Дмитрия Андреева, руководителя краевого Агентства по туризму и молодёжной политике Юлии Ветошкиной и организаторов «Летопарка».

«По итогам встречи принято решение о поэтапной трансформации инфраструктурных объектов, чтобы не допустить повреждений зелёных насаждений. График переноса будет разработан и согласован с администрацией Перми, при необходимости будут проведены работы по восстановлению травяного покрова», — отметили в горадминистрации.

Напомним, аукцион на проведение фестиваля был объявлен в июне, а в начале июля подведены его итоги. 13 июля оперштаб по предотвращению распространения коронавируса одобрил проведение фестиваля, но с ограничениями.

В частности, на каждой площадке одновременно должно находиться не более пяти человек, спортплощадки и аттракционы должны быть на открытом воздухе.

«Летопарк» должен открыться в пятницУ, 17 июля. В этом году предусмотрена работа четырёх тематических направлений: «Площадь событий», «Площадь игр», «Площадь мастеров», «Площадь семьи».

Режим работы — с 12 до 22 часов. При этом на части площадок понедельники будут техническими днями.

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