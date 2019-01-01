Минстрой представил меры по стимулированию подрядчиков к участию в краевых проектах Поделиться Поделиться Твитнуть

Минстрой разработал комплекс мер, направленных на привлечение подрядных организаций к участию в строительстве краевых объектов. Заместитель министра, начальник управления капитального строительства Дмитрий Соловов представил информацию членам Общественного совета при минстрое, сообщает пресс-служба министерства.

В крае ведётся строительство домов для расселения аварийного жилья, для больниц, детских садов, школ и других объектов в рамках адресной инвестиционной программы.

Крупные устойчивые компании не очень активно заявляются на конкурсы по строительству таких объектов, ссылаясь на ряд проблемных моментов, в первую очередь — на низкую стоимость контрактов. Минстрой уже решил эту проблему. Во втором квартале 2020 года Минстроем РФ утверждены новые индексы изменения сметной стоимости строительства в Пермском крае, в среднем по сравнению с первым кварталом года они выросли на 14%. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года прирост составил 41%. По ряду объектов индексы теперь выше, чем в соседних территориях: Свердловской, Челябинской, Кировской областях, Удмуртской Республике.

«Согласно экспертным оценкам, рентабельность объектов здравоохранения, образования, культуры, спортивного назначения в среднем должна повыситься минимум на 10—12%», — прокомментировал Дмитрий Соловов.

Ещё одной причиной низкой заинтересованности подрядчиков в строительстве объектов адресной инвестиционной программы было отсутствие авансирования. С 2020 года эта проблема потеряла актуальность — теперь закупочные процедуры объявляются с учётом авансов подрядчику: по строительству — 20%, по проектированию — 10%. В зависимости от сложности объекта авансовый платёж может быть увеличен до 30%.

В числе принимаемых мер — оптимизация работы Управления капитального строительства Пермского края. В составе учреждения создаётся отдел входного контроля качества проектной документации. Специалисты будут согласовывать техзадание с Управлением госэкспертизы Пермского края, сопровождать процесс проектирования.

Кроме того, в УКСе решено организовать адресную работу с подрядчиками: закрепить за каждым объектом ответственных, которые будут обеспечивать координацию с подрядными организациями, отраслевыми заказчиками и поддерживать подрядчиков в своевременном принятии решении при реализации объектов.

В 2020 году решена проблема внесения изменений в проектную документацию. Как пояснил Дмитрий Соловов, при реализации крупных проектов часто происходит корректировка проектной документации. Все изменения должны пройти госэкспертизу, этот процесс занимает два месяца, в результате подрядчик был вынужден выходить на неоплачиваемый простой. С этого года в Управлении Госэкспертизы Пермского края введена новая услуга — экспертное сопровождение. «Экспертное сопровождение позволяет согласовывать изменения в технические и стоимостные параметры проектно-сметной документации в текущем режиме, без остановки производства работ», — пояснил Дмитрий Соловов.

Он отметил, что участие в краевых проектах позволит застройщикам получать прибыль, сохранять экономическую стабильность и участвовать при этом в развитии региона.

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