Руководителем Росимущества по Пермскому краю назначена Елена Миронова
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Руководителем территориального управления Росимущества по Пермскому краю назначена Елена Миронова. Об этом сообщает телеграм-канал «Камский ёрш».
«Новому компаньону» в ведомстве информацию о назначении подтвердили.
Напомним, врио ведомства являлась Марина Маракина. И она, и Елена Миронова занимали в ведомстве должности заместителей руководителя.
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