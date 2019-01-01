Руководителем Росимущества по Пермскому краю назначена Елена Миронова Поделиться Поделиться Твитнуть

Руководителем территориального управления Росимущества по Пермскому краю назначена Елена Миронова. Об этом сообщает телеграм-канал «Камский ёрш».

«Новому компаньону» в ведомстве информацию о назначении подтвердили.

Напомним, врио ведомства являлась Марина Маракина. И она, и Елена Миронова занимали в ведомстве должности заместителей руководителя.

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