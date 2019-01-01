В Перми обновят 88 остановочных пунктов Поделиться Поделиться Твитнуть

В этом году на территории Перми обновят 88 остановочных пунктов. Подрядчики уже определены, с ними заключены контракты на обустройство 88 остановочных павильонов и строительство пяти новых остановочных пунктов, сообщает "Рифей-Пермь".

Новые остановочные пункты появятся на улице Ключевой, на Бродовском тракте возле отворота на деревню Большая Мось и на улице Солдатова («Геофизика»). В настоящее время новый павильон установлен на остановке «Розалии Землячки» по улице Лебедева по направлению из города. Также завершено строительство площадки в ближайшее время будет установлен павильон на остановке «Улица Ключевая» в Новых Лядах.

Работу подрядчиков по содержанию остановок контролируют специалисты МКУ «Городское управление транспорта». Также сообщать о ненадлежащем содержании остановочных павильонов жители города могут на портале «Управляем вместе» в категории «Общественный транспорт».

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