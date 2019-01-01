Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Замминистра культуры РФ обсудит в Перми развитие киноиндустрии В Перми может быть создана федеральная киностудия Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

По информации «Нового компаньона» 17 июля Пермь посетит заместитель министра культуры РФ Максим Ксендзов, курирующий департамент кинематографии и департамент информационного и цифрового развития минкульта РФ.

В программе визита — знакомство с работой Пермской кинокомиссии, изучение её опыта использования технологии рибейта, а также изучение опыта создания социальных кинозалов в территориях Пермского края. Ожидается, что замминистра обсудит с представителями правительства Пермского края и пермскими кинематографистами возможность создания в Перми федеральной студии документального кино.

Кроме того, Максим Ксендзов намерен побывать в Пермском цирке и изучить его состояние.

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