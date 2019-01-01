Елена Лодыгина журналист Здание бывшего госпиталя ветеранов войн могут передать Пермскому медуниверситету Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Здание на ул. Максима Горького, 15, где до 2017 года размещался госпиталь ветеранов войн, может быть передано Пермскому государственному медицинскому университету (ПГМУ). В нём, по предварительным данным, может разместиться один из учебных корпусов университета. Об этом сообщает источник «Нового компаньона».

По неподтвержденной информации, руководство медуниверситета в будущем планирует провести реконструкцию здания.

В пресс-службе ПГМУ информацию о возможной передаче здания комментировать не стали, сославшись на отсутствие соответствующих документов. В Министерстве по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края порекомендовали направить официальный запрос.

Напомним, здание госпиталя на ул. Максима Горького, 15 освободилось в 2017 году. Медучреждение было вынуждено переехать на ул. Встречная, 31а, так как здание не соответствовало современным требованиям. Вопрос дальнейшего использования здания обсуждался не раз. В частности, в нём планировалось разместить Пермское хореографическое училище. Сейчас в бывшем здании госпиталя размещается ГКУ «Финансово-хозяйственное управление».

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