Елена Лодыгина журналист Администрация Перми заказала техническую экспертизу айфонов, велотренажёра и беговой дорожки Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми объявила аукцион на проведение экспертизы технического состояния нефинансовых активов с начальной стоимостью контракта 16,2 тыс. руб. В перечне нефинансовых активов, подлежащих экспертизе, оказались смартфоны, компьютеры, видеокамера, велотренажёр и беговая дорожка.

Как сказано в конкурсной документации, подрядчик должен провести работы в течение 15 календарных дней в здании на ул. Ленина, 23 и составить акты о возможности дальнейшего использования технических средств, а в случае их неработоспособности указать причины.

Всего в перечне насчитывается 84 объекта. Среди них оказались два смартфона IPhone (приобретены в 2011—2012 годы), два нетбука Lenovo ideapad S10 2011 года выпуска, два планшета Apple iPad mini Wi +Cellular 32 Gb и iPad23G Wi-Fi, закупленные в 2011 и в 2013 годах, велотренажёр и беговая дорожка.

Как пояснили в хозяйственном управлении администрации Перми, речь идёт о нерабочем оборудовании, которое подлежит ремонту. Для оценки возможности приведения её в рабочее состояние был проведён аукцион согласно 44-ФЗ.

«В результате проведения аукциона цена контракта была снижена на 52 % до 7 794,96 руб. Согласно техническому заданию, по результатам проведения экспертизы технического состояния исполнителем составляются акты технической экспертизы на каждый объект, содержащие заключение о возможности их дальнейшей эксплуатации».





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