Дмитрий Енцов журналист В этом году жители Прикамья через мобильные приложения или интернет совершили платежи на 654 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Отделение Пермь Уральского ГУ Банка России подвело итоги исследования использования жителями Пермского края мобильных приложений банков и движения платежей через интернет.

Исследование затрагивает лишь первый квартал этого года, то есть период с января по конец марта.

За это время жители Прикамья «дистанционно» совершили 50 тыс. платежей на общую сумму 654 млн руб. Это на 129% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным на 1 апреля, общее количество счетов, открытых физическим лицам в Прикамье, составило более 10,1 млн. Прирост по сравнению с первым кварталом прошлого года составил 2,3%. На 7,1% (до 2,6 млн) увеличилось количество счетов, доступ к которым предоставлен дистанционно — через интернет, а также с использованием мобильных телефонов.

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