Андрей Турчак: Перед «Единой Россией» стоит задача по наполнению конкретным содержанием каждого положения Конституции Поделиться Поделиться Твитнуть

На «Единой России» лежит основная ответственность за результат работы по законодательному обеспечению поправок в Основной закон страны. Они коснутся многих сфер, поэтому партия должна наполнить их конкретным содержанием и сделать так, чтобы все решения работали на местах. Об этом заявил секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак на заседании Генсовета партии, сообщает пресс-служба регионального исполкома партии в Пермском крае.

Он напомнил, что многие из поправок, которые вошли в итоговой текст Основного закона, были подготовлены и внесены «Единой Россией», а результат общероссийского голосования — это выражение безусловной поддержки и доверия курсу президента. «Одновременно это начало новой большой работы по законодательному обеспечению поправок. Она уже стартовала. Символично, что один из первых законопроектов подготовлен членами «Единой России» и касается защиты территориальной целостности нашей страны. Всего же предстоит принять около 100 законов на федеральном уровне и, по оценке специалистов, порядка 600 законов и внесения изменений в уставы субъектов РФ на региональном уровне. Именно на «Единой России» лежит основная ответственность за этот результат», — отметил секретарь Генсовета партии.

По его словам, законодательные изменения коснутся многих сфер, в том числе дополнительной защиты человека труда, обязательной индексации пенсий и пособий, повышения качества и доступности медицинской помощи, экологии, образования, повышения эффективности государственного управления, защиты нашего культурного наследия. «Всё это основа для составления нашей предвыборной программы. Каждое положение Конституции должно быть наполнено конкретным смыслом и содержанием. Это большая практическая задача для наших партийных проектов, для Центрального исполкома партии, который вместе с региональными отделениями должен заняться этой работой», — указал секретарь Генсовета «Единой России».

К примеру, проект «Чистая страна» должен представить план мероприятий по защите природы и животных. «Причём речь не столько о проектах законов. Людям нужны решения не где-то далеко, а там, где они живут. Многие готовы помогать приютам, участвовать в экологических субботниках, собирать раздельно мусор и многое другое. Партия как самое большое сообщество на всех уровнях власти должна в этом людям помочь», — уверен Андрей Турчак.

Кроме того, государство гарантирует качество и доступность бесплатной медицинской помощи. «Проект «Здоровое будущее» должен предложить механизм и новые решения: это и первичное звено здравоохранения, и мобильная медицина. В первую очередь акцент надо делать на сельских территориях», — указал Андрей Турчак.

Это и реформа трудового законодательства. «Нужно на деле защитить человека труда — не просто прописать в законе, а «на земле», в регионах дать чётко понять работодателю, что труд человека — основа экономики, а права трудящегося нужно соблюдать неукоснительно. И это лишь малая часть примеров. Все решения должны и будут работать именно в регионах, на местах», — отметил он.

Андрей Турчак отдельно обратился к секретарям региональных отделений партии. «Это ваша персональная задача. Задача постоянная — конкретные решения для людей во вверенном вам регионе. Именно в ваших руках находится защита и забота о людях», — резюмировал он.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Григорьев рассказал, что «единороссам» в Пермском крае предстоит большая и кропотливая работа. «Депутаты фракции в Законодательном собрании, представители партийных проектов вместе с коллегами из Государственной думы, краевого правительства и профессиональных сообществ уже сегодня начали обсуждения по изменениям в законодательство региона. Эпидемиологическая обстановка вносит свои коррективы, однако современные онлайн-формы позволяют получить обратную связь и от простых людей», — пояснил Григорьев.

Напомним, темами заседания Генерального совета «Единой России» стало обсуждение программно-идеологических задач партии, а также выдвижение кандидатов на довыборы депутатов Госдумы.

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