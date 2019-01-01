Ольга Иванова Пермяки раскупили в магазинах товары для спасения от жары Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото luxtopfit.com

С приходом в Пермский край жаркой погоды жители города начали массово скупать товары, соответствующие сезону.

Большинство пермяков обратились к интернет-магазинам в поисках кондиционеров и вентиляторов. Однако, как оказалось, спрос на такие товары настолько высок, что сроки доставки теперь превышают обычные даже при условии самовывоза. Так что прибытие товара жару может уже не застать.

Офлайн-магазины не всегда спасают ситуацию — многие из них всё ещё закрыты из-за эпидемии коронавируса, а ассортимент в открытых уже мал.

При этом многие интернет-магазины предоставляют летние товары с большими скидками. Например, на сайтах Lamoda, ASOS и Wildberries скидки колеблются в промежутке от 15% до 70%. Некоторые вещи раскупаются очень быстро, например, многих лёгких платьев, представленных на сайтах, уже нет. Найти купальник ещё сложнее — размеры исчезают на глазах. Такая же история с головными уборами.

Для приверженцев отдыха на даче или с большой компанией магазины тоже предоставляют большие скидки. Спросом пользуются мангалы, уголь, решётки-гриль. Бестселлерами уже названы небольшие бассейны и товары для спорта, выбор которых стремительно уменьшается.

В условиях нехватки товаров «жаркой необходимости» пермяки уже обращаются к сервисам перепродажи товаров — Avito или «Юла». Здесь пока можно приобрести нужные товары по более низкой цене и с возможностью срочного самовывоза.

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