Дмитрий Енцов журналист Пермь вошла в число двух крупнейших городов России по восстановлению рынка аренды жилья после смягчения самоизоляции Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми в июне рынок краткосрочной (посуточной) аренды жилья вырос на 39% по сравнению с периодом самоизоляции, а рынок долгосрочной аренды — на 40%. Этот показатель стал вторым среди городов-миллионников и уступает лишь Красноярску (там показатели, соответственно, 59% и 98%). Такие данные приводят аналитики портала о недвижимости ЦИАН.

Если сравнивать с допандемической ситуации, то в Перми рынок краткосрочной аренды вырос на 3%, долгосрочной — на 7%. По этому показателю в сегменте краткосрочной аренды Пермь также уступает лишь Красноярску (только в этих двух городах наблюдается рост относительно докоронавирусной ситуации), но в сегменте долгосрочной аренды ситуация хуже — рост больше, чем Пермь показали не только Красноярск, но и Ростов-на-Дону, Омск, Воронеж, Волгоград, Москва, Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск, Санкт-Петербург.

В среднем в крупнейших городах страны сегмент посуточной аренды «просел» на 44%, а долгосрочной вырос на 16%.

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