Дмитрий Енцов журналист В Пермском крае в июне резко выросло количество ипотечных сделок, но динамика хуже прошлогодней Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным Управления Росреестра по Пермскому краю, по итогам июня 2020 года, в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесено 5290 записей об ипотеке, что в 1,7 раза больше, чем в июне прошлого года (тогда было внесено 3035 таких записей).

В 1,6 раза увеличилось количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве (ДДУ): 1039 против 621.

Но, несмотря на рост показателей в июне, показатели за первое полугодие 2020 года в Прикамье остаются ниже показателей аналогичного периода 2019 года.

В частности, зафиксировано снижение на 25% количества зарегистрированных прав, ограничений прав, обременений объектов недвижимости, общее количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве снизилось на 41%.

Кроме того, по итогам полугодия, количество ипотечных сделок сократилось по сравнению с прошлогодним полугодием на 7%.

Специалисты видят в этом одну главную причину — режим самоизоляции, который в наиболее жёсткой форме действовал в апреле и мае.

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