Дмитрий Енцов журналист С середины апреля в Прикамье доноры крови «заработали» 8,2 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

По информации министерства здравоохранения, начиная с середины апреля доноры крови получили выплаты на общую сумму в 8,2 млн руб. Она затронула 9 тыс. доноров.

Отметим, что с этой даты в регионе введена повышенная компенсация за сдачу крови: если ранее она составляла 674 руб. за донацию, то затем составила 1,5 тыс. руб. На это из краевого бюджета была выделена та самая сумма — 8,2 млн руб.

Приём доноров осуществляется на станциях переливания крови в Перми, Кунгуре, Березниках, Лысьве и Чайковском. Кроме того, работают и выездные бригады станции переливания.

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