На «Азоте» внедряется система видеонаблюдения на промплощадке Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

В филиале «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в цехе №5 — слабой азотной кислоты — реализован проект по установке системы видеонаблюдения. В отделениях А и Б смонтированы 40 современных камер. Это одно из мероприятий, направленных на усиление мер пожарной и промышленной безопасности на площадке. На эти цели в этом году филиал «Азот» выделил более 300 млн руб.

Видеоизображение с производственной площадки передаётся на центральный пульт управления (ЦПУ) отделения в режиме онлайн. Современная техника установлена по всему периметру в залах компрессии отделений А и Б. В двух помещениях общая площадь видеонаблюдения составила более 4000 кв. м. Камеры работают в режиме реального времени, это даёт возможность операторам дистанционного пульта управления наблюдать за оборудованием онлайн. Система смонтирована таким образом, чтобы видео с многочисленных камер транслировались на специальном экране монитора в ЦПУ. На реализацию проекта по монтажу системы видеонаблюдения затрачено более 3,5 млн руб.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

— Пожарная безопасность в компании «УРАЛХИМ» — одно из приоритетных направлений в работе. Мы ежегодно вкладываем значительные средства. В филиале «Азот» поэтапно реализуются проекты, которые объединяет стратегия безопасности на производстве. Помимо финансовых вложений, важным фактором является и соблюдение мер безопасности нашими сотрудниками, чего мы строго от них требуем.

Система видеонаблюдения уже запущена в работу. Она функционирует совместно с противопожарной защитой BiZone, которая была установлена в цехе №5 в прошлом году. Современная система автоматически производит тушение по всему объёму помещения путём выброса газопорошковой смеси. Способна ликвидировать возгорания классов A, B, C и электрооборудования под напряжением.

В этом году в филиале «Азот» установлена автоматическая газовая система пожаротушения на подстанции №30. Там электрики заменили устаревшую установку на новую. В данный момент на предприятии реализуется сразу несколько масштабных проектов: модернизация дренчерной системы пожаротушения в цехе гранулированной аммиачной селитры и монтаж дополнительных систем автоматического газового пожаротушения на производстве аммиака.

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