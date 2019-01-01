Пермский «УРАЛХИМ» подвёл производственные итоги первого полугодия 2020 года Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

В филиале «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми подвели производственные итоги за шесть месяцев работы в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Общий объём выпущенной за этот период товарной продукции составил 452,2 тыс. т, что незначительно превышает уровень производства за первое полугодие 2019 года.

Выпуск карбамида за январь — июнь 2020 года составил 341,9 тыс. т, что на 1% выше уровня производства за аналогичный период прошлого года. Аммиака было произведено 312,1 тыс. т (в том числе товарного — 110,4 тыс. т), что соответствует объёму производства за первое полугодие 2019 года.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми:

— Филиал «ПМУ» холдинга «УРАЛХИМ» — предприятие с непрерывным производственным циклом, поэтому в апреле текущего года завод продолжал выпускать продукцию с соблюдением всех мер профилактики распространения коронавирусной инфекции. Благодаря этому в первом полугодии удалось показать стабильно высокие результаты работы. Сейчас филиал «ПМУ» готовится к плановой остановке на капитальный ремонт в августе, основная задача — провести техническое перевооружение печи первичного риформинга на агрегате аммиака.

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