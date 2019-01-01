В Прикамье запланировано открытие 21 центра цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» Поделиться Поделиться Твитнуть

В центрах цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» смогут заниматься обучающиеся с 5-го по 11-й класс, а также учащиеся начальной школы. О планах по открытию образовательных учреждений сообщает сайт губернатора и правительства Прикамья.

В общей сложности в сентябре в Пермском крае появится 21 центр образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста». «Точки роста» появятся в Губахе, Нытве, Очёре, Чусовом, Кудымкаре, Чернушке, Орде, Горнозаводске, Оханске, а также в Октябрьском, Ильинском, Добрянском, Верещагинском, Красновишерском, Ильинском городских округах, Карагайском, Куединском, Кочёвском и Берёзовском муниципальных округах. Два центра образования будут в Пермском муниципальном районе.

У детей из территорий благодаря центрам появятся такие же возможности по обучению и получению новых навыков, как и у ребят в краевой столице.

Так, в центре в Губахе, который будет открыт на базе средней школы №14, будут проходить учебные занятия по информатике, технологии, ОБЖ, химии и физике для всех обучающихся города с 5-го по 11-й класс. Для учащихся начальной школы предусматривается освоение отдельных модулей предметов «Технология» и «Информатика».

Кроме этого, будут реализованы программы дополнительного образования по предметным областям «Математика и информатика», «Технология», «Химия и физика», «Физическая культура и ОБЖ». Центр оснастят оборудованием, компьютерами и оргтехникой на сумму более 3,5 млн руб. за счёт средств федерального и краевого бюджетов.







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