Григорий Серёдкин Открытие летних кафе позволило парку Горького получать лишь 2% от привычных доходов Поделиться Поделиться Твитнуть

Алиса Окулова

Руководитель Центрального парка культуры и отдыха им. Горького Рашид Габдуллин прокомментировал убытки парка за время режима самоизоляции. По словам Габдуллина, прибыль, в основном, складывается из взносов арендаторов, которые не вели деятельность. При этом на фоне послаблений в парке открылись лишь четыре точки общепита.

Рашид Габдуллин, генеральный директор Центрального парка культуры и отдыха им. Горького:

— Основной доход парка — это аренда. Более 90% всего бюджета парка в летнее время дают арендаторы торговых точек и аттракционного бизнеса. С открытием летних кафе работают и четыре точки общепита в парке. Но когда они открылись? Только с 1 июля. С ними заработок парка пока составляет лишь 1,5-2% от необходимой суммы, которые мы планируем зарабатывать каждое лето.

У парка есть шансы увеличить прибыль, так как краевой штаб по противодействию распространению коронавируса разрешил работу некоторых аттракционов, а именно — работающих на открытом воздухе. Поэтому колесо обозрения пока будет закрыто.

Также будет проводиться дезинфекция и обработка всех контактных поверхностей до открытия парка и во время эксплуатации аттракционов после каждого посетителя. При рассадке пассажиров аттракционов соблюдается социальная дистанция — посетители должны сидеть через одно-два места, использовать маски и перчатки.

Сотрудников парка обеспечат средствами индивидуальной защиты. Каждое утро перед работой им будут измерять температуру. В туалетах парка дополнительно установят средства дезинфекции для рук.

Покупка билетов на аттракционы происходит дистанционно, через интернет. При необходимости расплатиться в кассе нужно соблюдать дистанцию.

Парк открыт для прогулок с 09:00 до 21:00.

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