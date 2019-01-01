Устойчивый спрос: все квартиры в новом доме от ПЗСП проданы за полгода до окончания строительства Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба АО «ПЗСП»

ПЗСП вновь подтверждает статус застройщика, которому доверяют. Все квартиры в новом доме на ул. Иньвенской, 19 от АО «ПЗСП» в микрорайоне Вышка-2 реализованы ещё за полгода до окончания строительства. Срок сдачи объекта в эксплуатацию — четвёртый квартал этого года, сообщают в пресс-службе ПЗСП.

При выборе новой квартиры важно всё: надёжность застройщика, планировка квартиры, цена, благоустройство дворовой территории, транспортная доступность и удобное местоположение с развитой инфраструктурой.

Прекрасным вариантом стал дом на ул. Иньвенской, 19, расположенный в удачном месте: рядом — остановки общественного транспорта, детские сады и школы, детская и взрослая поликлиники. В новостройке сделано всё для комфорта жителей: входы в подъезды с уровня земли, просторные парадные, два лифта, в каждой квартире предусмотрены места для хранения, отделка «под ключ». А во дворе устроена беседка для общения жителей. Сейчас в доме ведутся внутренние отделочные работы.

Отметим, что группа компаний ПЗСП возводит в микрорайоне Вышка-2 ещё несколько объектов. Квартиры в этих домах ещё есть в продаже. Один из них — десятиэтажный дом на ул. Целинной, 53. Покупателей квартир в этом доме порадует богатый выбор оригинальных планировок, качественная отделка от застройщика, благоустроенный двор. Дом на ул. Целинной, 53 сдаётся уже в конце этого года.

Другой объект, расположенный в этом микрорайоне, — дом переменной этажности на ул. Баранчинской, 16. Продажи здесь начались недавно, поэтому сейчас для покупателей представлен широкий выбор квартир разной площади, от 41 кв. м до 104 кв. м. Срок сдачи дома — 4-й квартал 2021 года.

Более подробную информацию можно получить по телефону горячей линии 8-800-300-7977. Проектная декларация — на сайте компании наш.дом.рф. Застройщики: ул. Иньвенская, 19 — АО «ПЗСП», ул. Баранчинская, 16 — ООО «Спецстрой Баранчинская, 16», ул. Целинная, 53 — ООО «Спецстрой «Целинная, 53».

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