«РТ Лайн» готовится к выходу на три автобусных городских маршрута Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба компании

15 июля компания «РТ Лайн» начнёт обслуживание трёх автобусных маршрутов города — №1, №4 и №67. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Для осуществления перевозок пассажиров будет задействован парк из 57 транспортных средств: 19 автобусов на маршруте №1, 17 автобусов на маршруте №4 и 21 автобус на маршруте №67. Дополнительно для каждого маршрута предусмотрен резерв из двух автобусов.

Контрактом предусмотрено использование автобусов как на дизельном топливе, так и на компрированном природном газе (КПГ). В начале июля компания «РТ Лайн» приобрела на заводе «ЛиАЗ» («Группа ГАЗ») 56 новых автобусов на КПГ. Автобусы были поставлены на учёт в ГИБДД в Перми. На маршруте №4 будут курсировать автобусы только на КПГ, на маршрутах №1 и №67 соотношение автобусов на КПГ и дизельном топливе составит 20% и 80% соответственно.

На текущий момент водители «РТ Лайн» проходят стажировку на новых маршрутах под руководством водителей-наставников.

Все автобусы оборудованы медиапанелями и автоинформаторами для информирования пассажиров, а также переносными валидаторами для осуществления оплаты проезда единой транспортной картой или банковской картой. К 1 октября 2020 года переносные валидаторы будут заменены на стационарные.

Напомним, с 1 июня текущего года «РТ Лайн» обслуживает два автобусных маршрута в Перми — №14 и №32. Компания ответственно подходит к оказанию услуг, проявляя заботу о пассажирах и сотрудниках, и уделяет особое внимание соблюдению транспортного законодательства. Так, с момента начала работы в г. Перми «РТ Лайн» провела ряд мероприятий, способствующих формированию образа надёжного перевозчика: ввела форменную одежду для персонала; провела тестирование персонала на предмет выявления заболевания коронавирусом Covid-2019; создала сообщество во «ВКонтакте», где регулярно происходит общение с пассажирами; на постоянной основе проводит мероприятия, направленные на сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.

«РТ Лайн» входит в холдинг «Ресурс Групп», специализирующийся на оказании услуг в сфере управления и обслуживания транспорта. Холдинг образован в 2008 году.

Сегодня «Ресурс Групп» управляет парком в 13 000 транспортных средств и имеет более 60 точек присутствия в РФ.

Благодаря успешному применению эффективных и современных решений по управлению и обслуживанию автопарка клиентами холдинга являются такие компании, как ОАО «РЖД», Группа «НЛМК», ПАО «Интер РАО», ПАО «ФосАгро», АО «ОХК «Уралхим» и др.

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