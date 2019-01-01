Дмитрий Енцов журналист В будущем торговом центре на эспланаде откроется детский развлекательный центр «Фанки Таун» Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ГК «Проспект Групп»

Стало известно о подписании очередного соглашения с будущими арендаторами площадей в МФЦ «Эспланада», который строится в Перми в районе эспланады, на месте бывшей кондитерской фабрики.

Так, на в первой очереди объекта будет размещён развлекательный центр для детей «Фанки Таун» площадью 2 тыс. кв. м.

Он появится на одном этаже с кинотеатрами сети «Киномакс» и фуд-кортом.

Напомним, строительство началось в 2019 году, первая очередь должна быть готова в 2021 году, окончательно весь объект должен быть возведён в 2023—2024 годах.

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