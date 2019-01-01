Эскиз стратегии Прикамья будет создан по итогам стратсессии «Пермский край — Россия — Мир 2020»
Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края:
Свою оценку предложениям по развитию Прикамья дал научный руководитель проектной группы «Знаниевый реактор» (Санкт-Петербург) Сергей Переслегин, по словам которого развитие региона тесно связано с развитием промышленного и культурного потенциала. Озвучено предложение — восстановить систему инженерных школ и создать инженерные лиги.
Потенциальным лидером трансформации в образовательной среде назвала Прикамье директор научно-технологического форсайта ИТМО (Санкт-Петербург) Наталья Луковникова, «В отличие от других регионов, здесь есть чёткое понимание своей специфики — научной, промышленной», — подчеркнула эксперт.
Участниками проходившей стратсессии стали приглашённые ведущие специалисты в области экономики, технологий, анализа и прогнозирования, приехавшие из разных регионов Российской Федерации.
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