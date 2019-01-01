Эскиз стратегии Прикамья будет создан по итогам стратсессии «Пермский край — Россия — Мир 2020» Поделиться Поделиться Твитнуть

Подводятся итоги трёхдневной стратегической сессии «Пермский край — Россия — Мир 2020».​ Оценивая работу​ экспертов, глава Прикамья Дмитрий Махонин подчеркнул значимость формирования стратегии развития региона, сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края:

— Пермский край может стать центром принятия стратегических решений. Для краевых властей чрезвычайно важно выстраивать региональную политику исходя из вариаций развития событий и трендов в разных направлениях. Часть предложений, выработанных в рамках стратсессии, лягут в основу прогноза социально-экономического развития региона. Цель — принять этот прогноз на долгий период, на 10 лет. Без экспертного подхода это сделать будет очень сложно. В том числе для этого в крае создан Центр управления будущим.

Свою оценку предложениям по развитию Прикамья дал научный руководитель​ проектной группы «Знаниевый реактор» (Санкт-Петербург) Сергей Переслегин, по словам которого развитие региона тесно связано с развитием промышленного и культурного потенциала. Озвучено предложение — восстановить систему инженерных школ и создать инженерные лиги.

Потенциальным лидером трансформации в образовательной среде назвала Прикамье директор научно-технологического форсайта ИТМО (Санкт-Петербург) Наталья Луковникова, «В отличие от других регионов, здесь есть чёткое понимание своей специфики — научной, промышленной», — подчеркнула эксперт.

Участниками проходившей стратсессии стали приглашённые ведущие специалисты в области экономики, технологий, анализа и прогнозирования, приехавшие из разных регионов Российской Федерации.

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